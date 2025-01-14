الفنان السوري جمال سليمان من دمشق: أتفق مع أطروحات الشرع وهذا موقفي من “التكويع” (فيديو)

وصل الفنان السوري جمال سليمان، يوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق بعد غربة دامت 13 عامًا، هي عمر الثورة السورية.

وفي أول إطلالة لجمال سليمان من دمشق، استضافته الجزيرة مباشر بأحد المقاهي العتيقة في دمشق.

وقال سليمان “عدت وقلبي مليء بالفرحة، وكانت ساعات رائعة، في لحظات شعرت فيها أن الزمان لن يسعفني بالعودة إلى سوريا، لكن دائمًا كان عندي إيمان أن هذا النظام سوف يسقط ويرحل عن سوريا”.

وأبدى الفنان السوري اتفاقه مع القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع في العديد من الأطروحات، مثل الخطاب المناهض للطائفية، وضرورة بناء الدولة وعدم الاكتفاء بنجاح الثورة فقط، إضافة إلى إعلان الشرع ضرورة أن تتولى الدولة التحقيق مع المتهمين وليس عبر المحاكمات الميدانية.

وتمنى سليمان أن تعود الدراما السورية لتؤدي دورًا كبيرًا في المستقبل، سواء من ناحية المصالحة الوطنية أو الكشف عن الحقائق وإنصاف الثورة السورية، وفقًا لسليمان.

وعن تصريحات سابقة له بالترشح لرئاسة سوريا، قال “ما أفكر فيه الآن هو كيف نخرج لليوم الذي يكون فيه عندنا دستور وانتخابات شفافة، وأن يختار الشعب السوري قيادته بحرّية، لكن من سيكون رئيسًا في المستقبل هو خيار الشعب وسابق لأوانه”.

وانتقد الفنان السوري مصطلح “التكويع” الذي اتهم به ناشطون فنانين سوريين بدّلوا مواقفهم الداعمة لبشار الأسد إلى مواقف مناهضة له بعد هروبه، وقال “في ممالك الخوف، الناس تضطر تقول كلام حتى تحافظ على نفسها وعائلاتها، النظام في سوريا كان مرعبًا ومخيفًا ويراقب الناس”.