القناة 12 الإسرائيلية تكشف كارثة حلّت بطاقم كامل من لواء “ناحال” في بيت حانون

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن طاقما كاملا من لواء النخبة “ناحال” في بيت حانون شمالي قطاع غزة كاد يباد منه 13 عسكريا من أصل 17 ضابطا وجنديا.

وسمح جيش الاحتلال أمس بنشر خبر مقتل 5 عسكريين بينهم قائد مجموعة، وإصابة 8 بجروح خطرة، كما نشر الجيش في وقت سابق أسماء وبيانات 4 جنود آخرين قُتلوا في المعركة ذاتها.

وكشفت القناة الإسرائيلية، أن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ مهمة “تطهير المباني” في بيت حانون، عندما وقع انفجار أدى إلى انهيار المبنى الذي كان يتمركز فيه القتلى الذين ينتمون إلى الفريق المعروف باسم “فريق Z1″، ويتعلق الأمر بـ17 عسكريا أكملوا تدريبهم المكثّف مدة شهرين قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

طاقم من فريق “زد 1”

وبحسب تقرير القناة، قاتَل “فريق Z1” في جنوب قطاع غزة عدة أشهر، وشارك أعضاؤه في العديد من العمليات والحملات، وبعد إتمام العملية في رفح، تمركزوا في بيت حانون، حيث قاتلوا حتى تم استهدافهم صباح الأحد. وكان الفريق كله موجودًا في المبنى نفسه لحظة وقوع الانفجار العنيف الذي أدى إلى مقتل 5 وإصابة 8.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أن إحدى الذخائر التي كانت بحوزة الجنود انفجرت داخل المبنى -على ما يبدو لسبب لا يزال غير واضح حتى هذه اللحظة- مما أدى إلى تأثير كارثي بسبب موجة الانفجار القوية.

⭕️ "القناة 12": طاقم كامل من لواء "ناحال" قتل في غزة وحسب القناة، سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الاثنين) للنشر بأن خمسة جنود من لواء ناحال قتلوا في معركة بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/q3y2JFjFBg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 14, 2025

عمليات الإنقاذ استمرت ساعات

من جانبها، قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، إن عمليات إنقاذ الجنود الجرحى بحادث بيت حانون، استمرت ساعات طويلة، وإن الجيش يجري تحقيقًا لمعرفة أسباب الانفجار.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الاثنين، مقتل ضابط و4 جنود في اشتباك بشمال قطاع غزة، دون تحديد وقت وقوع الحادث، وأفاد بأن القتلى هم ضابط برتبة نقيب و4 جنود، وجميعهم من وحدة ناحال الاستطلاعية.

“فقدنا 55 ضابطًا”

وفي هذا الصدد، قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشوع عبر منصة إكس “فقدنا 55 ضابطًا وجنديًّا في شمال غزة منذ أكتوبر، 15 منهم فقط في الأسبوع الماضي في بيت حانون” في منطقة ادّعى الجيش الإسرائيلي أنه حقق فيها انتصارًا وأن معظم السكان قد تم إجلاؤهم منها”.

קצין וארבעה לוחמי סיירת חטיבת הנח״ל נהרגו ו 8 נפצעו באורח קשה במה שמוגדר תאונה מבצעית בתוך מבנה בבית חאנון. החשד שהופעל בטעות צפע חי״ר.

15 לוחמים נהרגו רק בבית חאנון בשבוע אחד

55 לוחמים נהרגו מאז תחילת

הפעולה הנוכחית בצפון הרצועה — יוסי יהושוע – Yossi Yehoshua (@YehoshuaYosi) January 13, 2025

نتنياهو حزين

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب عن “حزنه” لمقتل الجنود، ووصف نتنياهو اليوم بأنه “صعب وحزين” وقدّم تعازيه لعائلات القتلى.

ونعى نتنياهو في آخر 48 ساعة عبر منصة أكس 9 ضباط وجنود إسرائيليين قضوا بمعارك غزة، وأشار إلى مقتل العسكريين الـ5 بمعارك في شمال القطاع.

יום קשה ועצוב. בשם אזרחי ישראל, אני שולח תנחומים עמוקים למשפחות חמשת גיבורי צה”ל שנפלו היום ברצועת עזה: סרן יאיר יעקב שושן ז”ל, סמ”ר יהב הדר ז”ל, סמ”ר גיא כרמיאל ז”ל, סמ”ר יואב פפר ז”ל, וסמ”ר אביאל וויסמן ז”ל. הם מסרו את נפשם למען ביטחון מדינתנו, ועם ישראל כולו מחבק אתכן… pic.twitter.com/1pGYCSL8ao — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 13, 2025

القسام تعلن قتل 10 جنود

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل 10 عسكريين إسرائيليين وإصابة العشرات بعد مرور 100 يوم على التدمير الشامل والإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة “لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة، ويسددون له ضربات قاسية، خلّفت خلال الساعات الـ72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين”.

#متابعة_شهاب | 📌يوسي يهوشع – يديعوت أحرونوت: بعد 15 شهرًا من بدء الحرب، لم ينجح الجيش فعليًا في تدمير الجناح العسكري لحركة حماس، في المقابل، لم تعمل القيادة السياسية في (إسرائيل) على تشكيل حكم بديل في غزة، وهكذا نحصل على صفقة ندفع فيها ثمنًا باهظًا. pic.twitter.com/xCWjyO4SGu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 14, 2025

وحسب معطيات الجيش، فقد ارتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 840 عسكريًّا بينهم 405 خلال المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر من العام نفسه.

وخلافًا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لقتلاه من الجنود، مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد أفراده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.