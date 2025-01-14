سياسة|قطاع غزة

القناة 12 الإسرائيلية تكشف كارثة حلّت بطاقم كامل من لواء “ناحال” في بيت حانون

طاقم من فريق “زي 1” كاد أن يُباد بالكامل

جندي إسرائيلي قُتل بانفجار مركبة بالقرب من مدينة رفح - 16 يونيو (الفرنسية)
14/1/2025-|آخر تحديث: 14/1/202502:22 PM (توقيت مكة)

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن طاقما كاملا من لواء النخبة “ناحال” في بيت حانون شمالي قطاع غزة كاد يباد منه 13 عسكريا من أصل 17 ضابطا وجنديا.

وسمح جيش الاحتلال أمس بنشر خبر مقتل 5 عسكريين بينهم قائد مجموعة، وإصابة 8 بجروح خطرة، كما نشر الجيش في وقت سابق أسماء وبيانات 4 جنود آخرين قُتلوا في المعركة ذاتها.

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وكشفت القناة الإسرائيلية، أن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ مهمة “تطهير المباني” في بيت حانون، عندما وقع انفجار أدى إلى انهيار المبنى الذي كان يتمركز فيه القتلى الذين ينتمون إلى الفريق المعروف باسم “فريق Z1″، ويتعلق الأمر بـ17 عسكريا أكملوا تدريبهم المكثّف مدة شهرين قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

طاقم من فريق “زد 1”

وبحسب تقرير القناة، قاتَل “فريق Z1” في جنوب قطاع غزة عدة أشهر، وشارك أعضاؤه في العديد من العمليات والحملات، وبعد إتمام العملية في رفح، تمركزوا في بيت حانون، حيث قاتلوا حتى تم استهدافهم صباح الأحد. وكان الفريق كله موجودًا في المبنى نفسه لحظة وقوع الانفجار العنيف الذي أدى إلى مقتل 5 وإصابة 8.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أن إحدى الذخائر التي كانت بحوزة الجنود انفجرت داخل المبنى -على ما يبدو لسبب لا يزال غير واضح حتى هذه اللحظة- مما أدى إلى تأثير كارثي بسبب موجة الانفجار القوية.

عمليات الإنقاذ استمرت ساعات

من جانبها، قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، إن عمليات إنقاذ الجنود الجرحى بحادث بيت حانون، استمرت ساعات طويلة، وإن الجيش يجري تحقيقًا لمعرفة أسباب الانفجار.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الاثنين، مقتل ضابط و4 جنود في اشتباك بشمال قطاع غزة، دون تحديد وقت وقوع الحادث، وأفاد بأن القتلى هم ضابط برتبة نقيب و4 جنود، وجميعهم من وحدة ناحال الاستطلاعية.

“فقدنا 55 ضابطًا”

وفي هذا الصدد، قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشوع عبر منصة إكس “فقدنا 55 ضابطًا وجنديًّا في شمال غزة منذ أكتوبر، 15 منهم فقط في الأسبوع الماضي في بيت حانون” في منطقة ادّعى الجيش الإسرائيلي أنه حقق فيها انتصارًا وأن معظم السكان قد تم إجلاؤهم منها”.

نتنياهو حزين

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب عن “حزنه” لمقتل الجنود، ووصف نتنياهو اليوم بأنه “صعب وحزين” وقدّم تعازيه لعائلات القتلى.

ونعى نتنياهو في آخر 48 ساعة عبر منصة أكس 9 ضباط وجنود إسرائيليين قضوا بمعارك غزة، وأشار إلى مقتل العسكريين الـ5 بمعارك في شمال القطاع.

القسام تعلن قتل 10 جنود

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل 10 عسكريين إسرائيليين وإصابة العشرات بعد مرور 100 يوم على التدمير الشامل والإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة “لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة، ويسددون له ضربات قاسية، خلّفت خلال الساعات الـ72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين”.

وحسب معطيات الجيش، فقد ارتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 840 عسكريًّا بينهم 405 خلال المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر من العام نفسه.

وخلافًا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لقتلاه من الجنود، مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد أفراده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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