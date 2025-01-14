بصاروخ مجنح وطائرات مسيَّرة.. الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف في تل أبيب ومحطة كهرباء بإيلات (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، مهاجمة أهداف جديدة في تل أبيب (وسط إسرائيل) ومحطة كهرباء بمدينة إيلات.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع إن “سلاح الجو المسيَّر (بقوات الجماعة) نفذ عملية عسكرية نوعية بعدد من الطائرات المسيَّرة استهدفت أهدافا (لم يذكرها) للعدو الإسرائيلي بمنطقة يافا المحتلة (تل أبيب)”.

وأضاف أن “القوة الصاروخية للجماعة نفذت عملية عسكرية ثانية بصاروخ مجنح استهدف محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات)”.

وأوضح سريع أن العمليتين “حققتا أهدافهما بنجاح”، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات جماعته ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد “العدو الإسرائيلي”، دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية.

كما أكد أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجماعة اليمنية قصفها بنجاح مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ بالسيتي فرط صوتي، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي له.

في حين ادعى بيان لجيش الاحتلال اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل.

في المقابل، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) إن 11 شخصا أصيبوا بجروح خلال محاولتهم الوصول إلى الملاجئ أثناء اعتراض الصاروخ، إضافة إلى 4 حالات إصابة بالهلع.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير عن تقدُّم المفاوضات بشأن صفقة محتملة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيَّرات.

كما يشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيَّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.