ثالث عملية خلال ساعات.. جماعة الحوثي تعلن ضرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وهلع في مطار بن غوريون (شاهد)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الثلاثاء، قصفها بنجاح مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا المحتلة التابعة لبلدية تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقالت إن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية فشلت في التصدي له، وهي العملية الثالثة من نوعها خلال 12 ساعة.

وأعلنت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) إصابة 11 شخصًا بجروح أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ، إضافة إلى 4 إصابات بالهلع عقب دوي صفارات الإنذار، بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية.

كما أظهر مقطع فيديو هلعًا وسط المسافرين، عقب دوي صفارات الإنذار في مطار بن غوريون لحظة وصول الصاروخ اليمني.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “تم تنفيذ عدة محاولات اعتراض للصاروخ الذي أُطلق من اليمن، ويبدو أنه تم اعتراضه بنجاح”، وأظهرت صور سقوط صاروخ على أحد المنازل في إسرائيل.

“استهدفنا ما يسمى وزارة الدفاع”

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع “نفذنا عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين- 2)”.

وأضاف في بيان مصوّر أن الصاروخ الباليستي وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وأوضح أن “عملية استهداف يافا المحتلة هي الثالثة خلال 12 ساعة”.

وشدد المتحدث العسكري يحيى سريع بالقول “نجدد وقوفنا مع فلسطين مهما كانت التداعيات وسنصعّد من عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

إصابات خلال التدافع نحو الملاجئ

وأصيب 11 إسرائيليا، فجر اليوم، جراء تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ لدى إطلاق صاروخ من اليمن ادعى الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراضه، كما أظهر مقطع فيديو هلعا وسط المسافرين في مطار بن غوريون عقب إطلاق صفارات الإنذار.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في بيان بأن “صفارات الإنذار دوت خلال الساعات الماضية، في وسط إسرائيل ومنطقة الساحل الجنوبي، عقب إطلاق صاروخ من اليمن”.

🛑 دوي صفارات الإنذار في مطار بن غوريون في ( تل ابيب) لحظة وصول الصاروخ اليمني pic.twitter.com/eCVwUn622X — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 14, 2025

دوي صفارات الإنذار

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، دوّت صافرات الإنذار في منطقة غور الأردن ومرج بن عامر وشمال الضفة الغربية، إثر إطلاق صاروخ آخر من اليمن، وادعى الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين “اعتراض مقذوف أطلِق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية” بحسب بيان الجيش.

وقال في بيان مقتضب إن “سلاح الجو اعترض مقذوفًا أطلِق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية”، وأضاف “أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط البلاد إثر اعتراض الصاروخ قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية”.

“أهداف حيوية للعدو”

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ، موضحين أنهم استهدفوا “هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين-2” في إشارة إلى تل أبيب.

وأكّد الحوثيون في بيانهم أن “سلاح الجو المسيّر نفذ عملية بأربع طائرات مسيّرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة” وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل ذلك اعتراض مسيّرة في جنوب إسرائيل أطلقت من اليمن.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يطلق الحوثيون صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

التضامن مع غزة

و”تضامنا مع قطاع غزة، بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية” باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين، في اليمن، مما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

הירי מתימן: שברי יירוט אותרו בבתים באזור ירושלים | תיעוד@VeredPelman

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/uCtyKZUYST — כאן חדשות (@kann_news) January 14, 2025

وعقب غارات واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

ويواصل الحوثيون، هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، ويشترطون لوقف تلك الهجمات “إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة”.