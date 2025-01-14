سياسة|قطاع غزة

حكومة غزة توجه “تحذيرات مهمة” للمواطنين في ظل المخاوف من “غدر الاحتلال”

فلسطينيون يسيرون بين الدمار في قطاع غزة
فلسطينيون يسيرون بين الدمار في قطاع غزة (الفرنسية)
14/1/2025-|آخر تحديث: 14/1/202506:35 PM (توقيت مكة)

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بضرورة توخي الحذر من “مخاطر الغدر” الإسرائيلي في ظل الحديث المتزايد عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأكد البيان، الصادر اليوم الثلاثاء، أن “التجارب السابقة تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل فترات الحديث عن التهدئة لارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث يسعى لإلحاق أكبر قدر من الأضرار”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ووصفت حكومة غزة المرحلة الحالية بـ”الحساسة”، موجهة عددًا من التحذيرات للمواطنين.

الاحتلال يواصل مجازره بحق الأهالي في شمالي قطاع غزة (الفرنسية)

وقال “يجب الحذر أثناء التنقل وتجنب التحرك في المناطق المدمرة، خاصة في الساعات التي تلي إعلان وقف إطلاق النار”، موضحًا أن “الاحتلال قد يكون قد نصب كمائن أو فخّخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم”، وفقًا للبيان.

وطالب البيان بالابتعاد عن المنازل المقصوفة، إذ قد تكون هناك انهيارات مفاجئة، تهدد بشكل مباشر حياة المواطنين. كما حذر البيان من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر.

وصباح اليوم، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصل إلى “مرحلة نهائية”.

وذكرت أن قادة القوى والفصائل الفلسطينية أعربوا عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، وأكدوا استعدادهم للمرحلة المقبلة، وعبَّروا عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق “واضح وشامل”.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان