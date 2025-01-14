حكومة غزة توجه “تحذيرات مهمة” للمواطنين في ظل المخاوف من “غدر الاحتلال”

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بضرورة توخي الحذر من “مخاطر الغدر” الإسرائيلي في ظل الحديث المتزايد عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأكد البيان، الصادر اليوم الثلاثاء، أن “التجارب السابقة تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل فترات الحديث عن التهدئة لارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث يسعى لإلحاق أكبر قدر من الأضرار”.

ووصفت حكومة غزة المرحلة الحالية بـ”الحساسة”، موجهة عددًا من التحذيرات للمواطنين.

وقال “يجب الحذر أثناء التنقل وتجنب التحرك في المناطق المدمرة، خاصة في الساعات التي تلي إعلان وقف إطلاق النار”، موضحًا أن “الاحتلال قد يكون قد نصب كمائن أو فخّخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم”، وفقًا للبيان.

وطالب البيان بالابتعاد عن المنازل المقصوفة، إذ قد تكون هناك انهيارات مفاجئة، تهدد بشكل مباشر حياة المواطنين. كما حذر البيان من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر.

وصباح اليوم، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصل إلى “مرحلة نهائية”.

وذكرت أن قادة القوى والفصائل الفلسطينية أعربوا عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، وأكدوا استعدادهم للمرحلة المقبلة، وعبَّروا عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق “واضح وشامل”.