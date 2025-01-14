حماس تؤكد: الاتفاق بشأن غزة وصل إلى مرحلة نهائية ونأمل في صفقة “واضحة وشاملة”

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى “مرحلة نهائية”.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت سلسلة اتصالات ومشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدّم الحاصل في المفاوضات الجارية بالدوحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وذكرت الحركة أن قادة القوى والفصائل الفلسطينية أعربوا عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات وأكدوا استعدادهم للمرحلة المقبلة، وعبروا عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق “واضح وشامل”.

أبرز ما جاء في بيان حماس

قيادة الحركة أجرت سلسلة اتصالات ومشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية بالدوحة.

اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصل إلى مراحله النهائية.

قيادة الحركة والقوى الفلسطينية المختلفة أكدوا استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

قادة القوى والفصائل الفلسطينية عبروا عن ارتياحهم لمجريات مفاوضات الدوحة وأكدوا ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة.

قيادة الحركة والقوى الفلسطينية المختلفة عبروا عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.

“تقدم ملحوظ وإيجابي”

من جانبها قالت “لجان المقاومة في فلسطين” إنها تلقت إحاطة من الوفد الفلسطيني المفاوض بقيادة حركة حماس حول جهود الوسطاء المصريين والقطريين في إنجاز اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، وذلك في ضوء التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة.

وقالت لجان المقاومة في بيان “نعبر عن ارتياحنا لما تم إنجازه حتى الآن من تقدم ملحوظ وإيجابي لإتمام المرحلة الأولى ومتطلباتها بما يخدم مصلحة شعبنا وعلى طريق وقف المذبحة وحرب الإبادة االصهيونية ووقف المآسي التي يعيشها شعبنا بفعل المحرقة الصهيونية”.

وأضاف البيان “نأمل أن تتكلل هذه الجهود بإتمام ما تم الاتفاق عليه وصولًا لوقف إطلاق نار نهائي وإلزام العدو الصهيوني بالتنفيذ وفق ضمانات الوسطاء”.

وتابع البيان “نشكر جهود الوسطاء الكبيرة والشاقة التي بذلتها الشقيقتان جمهورية مصر العربية ودولة قطر للوصول إلى ما تم إنجازه اليوم”.

“أقرب إلى التوصل لاتفاق”

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأحد إن المفاوضات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية تجاوزت نقاطا خلافية صعبة وأصبحت أقرب الآن إلى التوصل لاتفاق بشأن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

وأعرب الأنصاري عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية التي تستضيفها الدوحة بين الجانبين، مضيفًا أنه على الرغم من بقاء تفاصيل عالقة تتعلق بآليات التنفيذ فإنه يمكن القول “إننا تجاوزنا العقبات الأساسية”، مردفًا “نستطيع القول إننا في المراحل النهائية بشأن الاتفاق”.

وأوضح الأنصاري أنه جرى تسليم مسوّدة الاتفاق إلى الجانبين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لانتهاء المفاوضات والإعلان عن الاتفاق بشكل نهائي.

وحث الأنصاري الأطراف على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة، محجمًا في الوقت ذاته عن الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بطبيعة الاتفاق أو شروطه أو آليات تنفيذه.