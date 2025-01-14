شاهد: طفلة تفتح عينيها بعدما ظن أهلها أنها فارقت الحياة

نشر المصور الفلسطيني عبود المجدلاوي مقطعًا مصورًا، يوثق لحظة انتشال طفلة من تحت الأنقاض.

وظن أهل الطفلة ورجال الدفاع المدني أنها استشهدت جراء الغارة الإسرائيلية، بسبب تراكم الركام عليها، وردد الأهالي عبارات الوداع والرحمة على الطفلة.

وكان ذلك قبل أن تفاجئ الطفلة الجميع وتفتح عينيها، لتؤكد أنها لا تزال حية، ويصرخ الأهالي فرحًا “فتّحت فتّحت” و”فيها الروح عاشة”، في حين أزال رجال الدفاع المدني الركام من على وجهها وفمها لتتمكن من التنفس.

وحسب مصدر بالدفاع المدني، فإن الواقعة كانت قبل أكثر من شهر، إذ استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة نصار بشارع الوحدة في مدينة غزة شمالي القطاع، إلا أن الصحفي الفلسطيني نشر “الفيديو” للمرة الأولى أمس الاثنين.