قبل تنفيذها مهمة انتحارية.. السيطرة على مسيرة إسرائيلية في سماء غزة (شاهد)

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إنها سيطرت على مسيرة انتحارية إسرائيلية في سماء قطاع غزة قبل تنفيذها مهمة بشحنة متفجرة.

وعرضت مشاهد من سيطرة مقاتليها على طائرة انتحارية من نوع (MERA -PRO) قبل تنفيذها إحدى المهام الهجومية.

وذكرت سرايا القدس في تسجيل مصور نقلًا عن “ضابط في وحدة الاستخبارات العسكرية” في صفوفها، أنها تمكّنت من السيطرة على المسيّرة في “عملية أمنية معقدة ودقيقة” قبل استهدافها منطقة يقطنها نازحون.

تحمل حواضن متفجرة

وأضافت أن مقاتليها سيطروا على المسيّرة وأنزلوها وسيطروا عليها، مضيفة أن الطائرة كانت تحمل حواضن متفجرة تبلغ زنة كل حاضنة منها 500 غرام من مادة سي 4 شديدة الانفجار.

وتابعت أنه جرى تحويل المواد المتفجرة إلى الوحدات المتخصصة في حركة المقاومة لاستخدامها في عمليات ميدانية ضد قوات الاحتلال.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن تشريد مئات الآلاف الآخرين.