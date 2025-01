مؤسسة هند رجب تطالب السلطات الإيطالية بالقبض على مسؤول عسكري إسرائيلي بارز

قالت مؤسسة “هند رجب” إنها رفعت قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الإيطالية تطالب فيها باعتقال مسؤول عسكري إسرائيلي بارز بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت المؤسسة في بيان، يوم الاثنين، أن المسؤول هو رئيس مكتب تنسيق الأعمال الحكومية الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة اللواء غسان عليان، مشيرة إلى أنه موجود حاليا في العاصمة الإيطالية روما.

وقال البيان إن عليان سبق أن أشار في تصريحات علنية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة على أنهم “حيوانات بشرية”، مؤكدا أنه ليس لدى المسؤول الإسرائيلي البارز حصانة من الملاحقة القضائية.

وأضاف بيان مؤسسة “هند رجب” أن عليان، أشرف بصفته رئيسا لمكتب تنسيق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إبريل/نيسان 2021، على إدارة الضفة الغربية وعلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ وقت طويل.

وقال البيان إن عليان أشرف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على فرض حصار شامل على قطاع غزة ومنع وصول موارد أساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية، مضيفا أن هذه السياسة المتعمدة للحرمان أدت إلى مجاعة جماعية ووفيات جماعية بين المدنيين وإلى تدمير مرافق بنية أساسية حيوية، بما في ذلك المستشفيات.

وأوضح أن مكتب تنسيق الأعمال الحكومية الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت إشراف عليان، نسق تنفيذ أعمال عسكرية استهدفت مرافق البنية التحتية المدنية وفرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان قالت إن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

