مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع: أدعم إسرائيل في حربها على غزة وقتل كل أعضاء حماس (فيديو)

أكد بيت هيغسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع في ولاية دونالد ترامب الثانية، دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة واستمراره حتى القضاء على حماس.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت، اليوم الثلاثاء، بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تأكيد ترشيح هيغسيت لمنصب وزير الدفاع.

وقال أحد القائمين على الجلسة، موجهًا حديثة إلى هيغسيث “وجهت إليك انتقادات بأنك مسيحي صهيوني، وهي تقوم علي أن اليهود يستحقون أرضًا يعيشون فيها منذ بداية التاريخ”.

ورد هيغسيث “نعم أنا مسيحي، وأنا أدعم دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها”، وأضاف “أدعم جهود إسرائيل لقتل كل أعضاء حماس”.

وانتقد هيغسيث إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، قائلًا “لسوء الحظ، النتائج التي رأيناها في إدارة بايدن كانت وصمة عار”.

وهيغسيث هو عسكري سابق ومذيع وكاتب أمريكي، خدم في العراق وأفغانستان، وسطع نجمه في قناة فوكس نيوز، التي روج من خلالها لسياسات ترامب، الذي رشحه عقب فوزه بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتولي منصب وزير الدفاع، إذ يتقاسم الاثنان العديد من القناعات.