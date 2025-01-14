نواف سلام: يداي ممدودتان إلى الجميع لإنقاذ لبنان (فيديو)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف نواف سلام، الثلاثاء، أن يديه “ممدودتان إلى جميع الفرقاء للانطلاق في مهمة الإنقاذ والإصلاح”، متعهدًا ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال سلام في كلمة مصوَّرة “أهم التحديات التي نواجهها اليوم هي التصدي لنتائج العدوان الأخير”، بعدما دمّر أجزاءً في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح أن “إعادة الاعمار ليست مجرد وعد بل التزام، وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من أراضينا”.

وأضاف “لا أمن ولا استقرار لبلادنا دون ذلك، وهذا يقتضي العمل أيضًا على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية”.

نواف سلام.. من الدبلوماسية والقضاء إلى رئاسة الحكومة اللبنانيةhttps://t.co/QRjzZmtMRF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2025

“فصل جديد”

وتعهَّد سلام “بوضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج”، وكذلك “بإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت” المدمر في 4 من أغسطس/آب 2020، والعمل “لتحقيق العدالة”، بعدما أعاقت التدخلات السياسية تقدُّم التحقيق القضائي.

ودعا القوى السياسية إلى التعاون لبدء “فصل جديد” بمعزل عن التدخلات الخارجية، وقال “التجربة علمتنا أن الرهان الصحيح الوحيد هو الرهان على وحدتنا وعلى تعاوننا”.

بين التكليف والتشكيل

وجاء تكليف نواف سلام من الرئيس جوزيف عون، بعد نيله تأييد 84 نائبًا من إجمالي 128 من أعضاء البرلمان، أمس الاثنين، وامتنع نواب حزب الله وحركة أمل عن تأييده.

ولا يعني تكليف رئيس حكومة جديد أن ولادة هذه الحكومة ستكون قريبة، إذ غالبًا ما استمر تشكيل الحكومات في لبنان أسابيع أو أشهرًا بسبب الانقسامات السياسية العميقة.