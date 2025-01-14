هكذا تتم تسوية أوضاع المنشقين عن نظام الأسد.. وشهادات جديدة لجنود سابقين (فيديو)

تجوّلت كاميرا الجزيرة مباشر في مركز تسوية أوضاع عناصر نظام بشار الأسد المخلوع، بالقسم الخارجي من قيادة محافظة حمص وسط سوريا.

وبشأن الإجراءات والخطوات التي تتم بها التسوية، قال مسؤول المركز المشرف على العملية، أبو معروف، للجزيرة مباشر، إنه يتم تسجيل الأسماء، وهناك آلية للعمل، يتم إدخال البيانات، والإجابة عن بعض التساؤلات، ثم مرحلة التصوير والتوقيع والبصمة الإلكترونية، ويحصل على بطاقة انشقاق مباشرة.

وأضاف “بعد استكمال الحملة الأمنية والتمشيط، كل مراكز التسوية في حمص تعمل، مثل وادي الذهب، مركز العرين، مركز المشتقات النفطية، وسيتم فتح مركز جديد في القصير”.

وعن المشاركين في التسوية، قال هناك رُتَب من الضباط وصف الضباط والعساكر، تحضر لتسوية الأوضاع بأعداد كبيرة، و”يتم تمرير المنشقّين، ويدعسوا على صورة بشار”.

وأضاف “عملية إدخال البيانات، كلها مؤتمتة (إلكترونية)، يُحدد فيها الشخص أين كان يعمل، ورتبته العسكرية، والبطاقة التي يحصل عليها، تحميه عند التوقف على الحواجز، إذا أراد السفر، وهي مبدئيا للهوية والبطاقة الشخصية، لأن هؤلاء لم يكن معهم بطاقات مدنية، وهذه البطاقة يتم تجديدها، لأن مدتها 3 أشهر”.

أوضاع جنود بشار

وأثناء الجولة قال أحد الجنود المنشقين “تركت مكاني في الجيش قبل أن تسيطر الإدارة الجديدة بأسبوع، وكان هناك ضغوط نفسية كبيرة على الجنود”.

وتدخّل جندي آخر واصفًا الوضع في الجيش في ظل بشار الأسد قائلًا “نصف حبة بطاطا لكل عسكري، علبة فول مدمس لحوالي 9 عساكر، العساكر يعيشون اليوم بيومه”.

وأضاف “حتى لما تفوت على المطعم كأنهم بيطعموك من مال أهلهم، أقسم بالله العظيم، آخر مرحلة قبل سقوط النظام، حبة البطاطا على 3 عساكر”.