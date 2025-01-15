أبرز البؤر الساخنة في الضفة.. شهداء الأقصى تستهدف حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين (شاهد)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مشاهد من استهداف مقاتليها لحاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين في الضفة الغربية بوابل كثيف من الرصاص.

وتُسمع خلال الفيديو أصوات زخات من الرصاص متتالية، شقّت نيرانها سماء الليل باتجاه الحاجز الواقع شمالي الضفة الغربية المحتلة.

بؤرة اشتباك دائمة مع الاحتلال

ويعد حاجز الجلمة العسكري من أبرز البؤر الساخنة في الضفة، إذ شكّل نقطة اشتباك دائمة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي منذ ما عُرف بـ”انتفاضة القدس” نهاية عام 2015، وشهد العديد من الهجمات الفردية لتنفيذ عمليات طعن.

هذا الحاجز الذي تسميه إسرائيل “معبرا” وأُنشِئ عام 1992، يستخدمه الاحتلال قاعدة لانطلاق اقتحاماته لمنطقة جنين، كما استُخدمت سياسة إغلاقه للتضييق على الفلسطينيين وعقابهم جماعيًّا.

تشييع شهداء في جنين

وشيع الآلاف بمخيم جنين شمالي الضفة، اليوم الأربعاء، جثامين 6 شهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال بعملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) استهدفت المخيم، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقتل أحد قادتها و3 من عناصرها بالغارة الإسرائيلية على مخيم جنين.