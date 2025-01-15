الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” للمرة السادسة (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” وعدد من القطع الحربية التابعة لها للمرة السادسة.

وتعد هذه المرة السادسة التي يعلن فيها الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية، منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” وقطعا حربية تابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

وأضاف أن هذا الاستهداف جاء خلال محاولة حاملة الطائرات تنفيذ عمليات هجومية ضد اليمن.

وأكد سريع أن هذه العملية تأتي “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وفي إطار الرد على العدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدِنا”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان وعدد من القطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر. pic.twitter.com/Ue9BifCegq — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 15, 2025

والأحد الماضي، أعلن سريع أن قوات الجماعة هاجمت حاملة الطائرات للمرة الخامسة، موضحا أن عملية الاشتباك مع الحاملة والقطع التابعة لها استمرت 9 ساعات، مما أجبر حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

وعقب اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و(حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية إضافة إلى إطلاق صواريخ ومسيّرات اتجاه إسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين.

وأدّت هجمات الحوثيين الى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولًا إلى قناة السويس، وهو ممر أساس لحركة التجارة الدولية.

كما شنت إسرائيل غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، استهدفت إحداها مطار صنعاء الدولي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.