بعد مقتل مواطنين في ولاية الجزيرة.. البرهان يدعو السودانيين إلى عدم أخذ الحقوق بأنفسهم وعدم تنفيذ القانون بأيديهم

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على ضرورة التقيد بالقانون وعدم أخذ الحق باليد، مؤكدًا أن العدالة يجب أن تُمارس عبر الأجهزة القضائية المختصة وليس بطرق فردية.

وخلال مخاطبته حشداً بمدينة بورتسودان، الثلاثاء، طالب البرهان المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة أو غيرها، بعدم أخذ الحقوق بأنفسهم وعدم تنفيذ القانون بأيديهم.

ودعا البرهان، إلى ضرورة تسليم كل من شارك فيما وصفها بالمجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة إلى السلطات المختصة، وأضاف “نحن لسنا مليشيا نحن جيش لدينا قانون ولوائح”.

وأضاف قائد الجيش السوداني “عهدنا مع الشعب السوداني بأننا لن نتوقف ولن يهدأ لنا بال إلا بعد القضاء على هذا السرطان” حسب تعبيره.

وناشد البرهان، قيادات الإدارة الأهلية بدعوة أبنائهم إلى الاحتكام لصوت العقل والانسلاخ من قوات الدعم السريع، مؤكداً بأن الوطن يسع الجميع، على حد قوله.

الالتزام بالقانون الدولي والإنساني وأخلاقيات الحرب

في السياق، نفت قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش السوداني بقيادة أبو عاقلة كيكل الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في حادثة مقتل عدد من المواطنين بقرية “كمبو طيبة” بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة وسط البلاد، وقالت إنها غير صحيحة وإن قواتها لا علاقة لها بتلك الجرائم.

وفي بيان لها، أكدت قوات درع السودان أنها تلتزم بالقانون الدولي والإنساني وأخلاقيات الحرب، وليست لها عداء مع أي جهة غير ما وصفتها بمليشيا الدعم السريع.

كما أدانت قوات درع السودان ما سمتها “الانتهاكات” التي وقعت بحق عدد من المواطنين في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بعد سيطرة الجيش عليها، بتهمة الانتماء لقوات الدعم السريع.

وناشدت قوات درع السودان، الجهات العدلية والشرطية في المدن التي سيطر الجيش عليها بإنفاذ القانون بحزم وحماية كافة المواطنين ومحاكمة المجرمين، وفقاً لنص البيان.

إجراء تحقيق دقيق في حادثة مقتل عدد من المواطنين

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن إجراء تحقيق دقيق في حادثة مقتل عدد من المواطنين في منطقة “كمبو طيبة”، واصفة اياها بالحادثة المعزولة.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان، أن المسؤولين عن الحادثة “سينالون جزاءهم العادل”.

وكشفت الوزارة عن صدور توجيهات عليا صارمة لأجهزة حفظ الأمن وإنفاذ حكم القانون باتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الالية والتعامل الحاسم مع أي بوادر من هذا القبيل للقضاء عليها في مهدها، وفقاً لنص البيان.

وجددت الخارجية السودانية تأكيد التزام حكومة السودان وجميع أجهزتها بحكم القانون ومبادئ القانون الدولي الإنساني وعدم التسامح أو التساهل مع أي انتهاك لهذه القواعد أو اعتداء على الأبرياء وأخذ القانون باليد، بحسب نص البيان.