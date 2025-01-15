بعد 467 يوما من الحرب.. المقاومة في غزة تقصف جيش الاحتلال وتغير على مواقعه (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتهم ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد مرور 467 يوما من بدء الحرب على القطاع.

وأعلنت فصائل من المقاومة، اليوم الأربعاء، عن قصف مواقع لقوات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع، بالتزامن مع قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

سرايا القدس

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعا مصورا لعملية مشتركة مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، جرى خلالها قصف مقر قيادة وحدة الهندسة لجيش الاحتلال في محور “نتساريم”، وسط القطاع، بصواريخ (107).

كما أعلنت سرايا القدس قصف تجمعات جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع، بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.

وفي بيان منفصل أعلنت سرايا القدس تنفيذ مقاتليها “عملية إغارة أمس (الثلاثاء) تجاه منطقتي (مزايا وعزبة ملين) بمخيم جباليا”.

وأضافت أن المقاتلين “قاموا بزرع عبوتين مضادتين للدروع من نوع (ثاقب)”، موضحة أنه تم تفجير العبوتين “بعد مرور ست ساعات بآليتي ميركافاه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح”.

وفي وقت سابق عرضت سرايا القدس مقطعا لقنص جندي من قوات الاحتلال شرق مدينة غزة.

كتائب المجاهدين

أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، قصف تجمعات جنود الاحتلال في محيط مسجد البخاري شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، بالاشتراك مع سرايا القدس.

كتائب الأقصى

عرضت “كتائب الأقصى” مقطعا مصورا لمسيّرة خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع (إيفو ماكس)، تمت السيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخباراتية في أجواء مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.