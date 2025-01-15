تزامنا مع اقتراب صفقة وقف إطلاق النار.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتكاب مجازر في قطاع غزة، تزامنا مع التوقعات بقرب التوصل لاتفاق يفضي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، الأربعاء، في أنحاء مختلفة من القطاع، جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصل.

وفيما يلي تفاصيل عن المجازر الإسرائيلية، وفقا لمراسلي الجزيرة مباشر والمصادر الميدانية:

مراسل الجزيرة مباشر: استشهاد الصحفي أحمد الشياح جراء قصف طائرات الاحتلال لمنطقة المواصي غرب محافظة خان يونس.

الدفاع المدني: طواقمنا تنتشل جثامين 6 شهداء و4 مصابين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي “مطبخ الحياة” قرب المستشفى الكويتي في خان يونس.

4 شهداء جراء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب كراج بلدية مخيم البريج.

شهيدان وإصابات باستهداف مجموعة مواطنين في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

مصادر للجزيرة مباشر: 5 شهداء جراء استهداف سيارة مدنية بالقرب من مديرية التربية والتعليم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مصادر للجزيرة مباشر: 3 شهداء باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين بصاروخ استطلاع غرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

مراسل الجزيرة مباشر: شهيدان وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المدنيين في مخيم النصيرات.

مصادر للجزيرة مباشر: غارات جوية من قبل الطيران الإسرائيلي على جباليا البلد شمال قطاع غزة.

مراسل الجزيرة مباشر: مدفعية الاحتلال تستهدف مطاحن السلام شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

مصادر للجزيرة مباشر: آليات الاحتلال الإسرائيلي تشرع في تجريف الجهة الغربية للمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

مصادر للجزيرة مباشر: قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لمخيم جباليا.

مصادر للجزيرة مباشر: جيش الاحتلال يستهدف أحد طوابق المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

مصادر للجزيرة مباشر: شهيد إثر استهداف إسرائيلي لمجموعة من المدنيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

مراسل الجزيرة مباشر: جرحى أغلبهم من الأطفال بقصف إسرائيلي على محيط بركس البلدية في مخيم البريج.

مراسل الجزيرة مباشر: انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بعد تعرضه لقصف مدفعي إسرائيلي.

شهيد جراء استهداف طائرات الاستطلاع مجموعة مواطنين بالقرب من مسجد أبو مدين في البريج.

إجلاء 5 إصابات جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة مواطنين على كف موراج الغربي شمالي مدينة رفح.