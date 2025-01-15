رغم أنباء الهدنة.. انفجار هائل يهز غزة والاحتلال يضرب المدنيين بالأباتشي والرشاشات الثقيلة (شاهد)

رغم أنباء قرب التوصل إلى هدنة، أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد ما لا يقل عن 34 فلسطينيًّا، في وسط قطاع غزة وجنوبه منذ الليلة الماضية، بسلسلة استهدافات إسرائيلية، كما شوهد انفجار هائل في سماء القطاع فجر اليوم الأربعاء.

والثلاثاء، قتلت غارتان جويتان إسرائيليتان على منزلين في القطاع ما لا يقل عن 17 فلسطينيا، وفقا لما ذكره مسؤولو الصحة في غزة، كما أسفرت غارات سابقة عن استشهاد ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأتان إحداهما حامل، وأربعة أطفال.

بالرشاشات الثقيلة والقصف المدفعي

وصباح اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأظهرت مشاهد لحظة وصول 11 شهيدًا وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف لنازحين من آل شقورة في منزل سليم أبو زياد بدير البلح.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الدبابات الإسرائيلية فتحت رشاشاتها الثقيلة شمال مخيم البريج والنصيرات وسط القطاع وشرق عبسان الكبيرة والقرارة شرق خان يونس جنوبًا.

وأوضحت أن قصفًا مدفعيًّا استهدف المخيم الجديد شمال غرب النصيرات، وأن آخرين استشهدوا بغارة على منزل ببلوك “1” في مخيم البريج، كما قصفت طائرات الاحتلال المروحية “الأباتشي” خيمة تؤوي نازحين مقابل كافيتريا العمدة في مواصي خان يونس.

عمليات نسف منازل

وفي رفح، أفاد المراسل باستشهاد 4 مواطنين بقصف منزل لعائلة شعت في حي النصر، إضافة إلى شهيدين بقصف للاحتلال استهدف عددا من المواطنين في خربة العدس.

وفي مدينة غزة شمالي القطاع، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال نسف منازل سكنية في الصفطاوي شمالي المدينة وجنوب حي الزيتون، كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية جنوب مدينة غزة.

وأفادت المصادر باستشهاد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال مدرسة الفارابي في شارع اليرموك شمالي غزة، وإصابة آخرين جراء استهداف النادي الأهلي الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما خلّف نحو 47 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف مصاب، معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين.