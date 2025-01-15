طفلة غزية تعاني مرضا نادرا وأهلها يناشدون سرعة سفرها إلى الخارج لإنقاذها (فيديو)

أصيبت الطفلة الفلسطينية كندة الفرا، التي بالكاد تجاوزت العام، بمرض نادر، وناشد أهلها سرعة إخراجها من غزة لإنقاذها.

وأظهرت مجموعة من الصور، التقطتها العائلة للطفلة قبل شهر، كندة وهي بصحة جيدة، لكن الآن انتفخت أعضاء جسدها خاصة الوجه.

متلازمة تسريب الكلى

وقالت والدتها للجزيرة مباشر “من قرابة 20 يومًا، لاحظنا أن جسدها ينتفخ يومًا بعد يوم بشكل مفاجئ. ذهبنا إلى مستشفى ناصر لعمل فحوص، من خلالها تبيَّن أنها تعاني من متلازمة تسريب الكلى، وهو مرض يؤدي إلي احتباس السوائل داخل جسمها، مما قد يعرضها لاحقًا لفشل كلوي أو تجلطات، أو الأشد خطورة وهو إصابتها بأمراض القلب”.

واعتقدت العائلة في البداية، بسبب عيشهم في خيام النازحين، أن الطفلة تعرضت للدغة إحدى الحشرات، لكن تبيَّن لاحقًا من خلال الأطباء أنه مرض نادر.

وأوضحت الأم، نقلًا عن أطباء، أن خطورة المرض تكمن في أنها أصيبت به قبل بلوغها سن العام، وتابعت “لو تعرضت له في عمر بين 3 و7 سنوات لن يشكل خطرًا عليها، لكنها أصيبت به قبل أن تكمل عامًا”.

صعوبة في معرفة السبب

وأضافت “قال الأطباء إنها تحتاج إلى عمل تحليل جيني لمعرفة سبب المرض. وفي ظل هذه الأوضاع (الحرب) لا توجد مختبرات جينية ولا أجهزة طبية لمعرفة السبب، والحل الآن هو تحويل الطفلة خارج قطاع غزة لمنع تدهور حالتها”.

وأشارت الأم إلى أن نقص العلاج في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي يشكل خطرًا على حياتها، وقالت “يومًا بعد يوم أشعر أنني أخسرها”، مؤكدة أنها حصلت على تحويلة للخروج من غزة لكنها في انتظار التنسيق.

ويحتاج آلاف الفلسطينيين من مصابي الحرب والمرضى إلى الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج، بسبب تدمير معظم المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات واستشهاد مئات الأطباء، لكن إسرائيل في المقابل تتعنت في خروجهم بسبب حصارها المشدَّد علي القطاع.