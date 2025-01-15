قصف إسرائيلي جديد يقتل 5 فلسطينيين في مخيم جنين (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن مستشفى جنين الحكومي استقبل جثث 5 شهداء، سقطوا جراء قصف إسرائيلي على المخيم، مساء الأربعاء.

وكانت مصادر للجزيرة مباشر أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مسجد الأنصار في حارة الدمج، وسط مخيم جنين.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، في بيان مشترك، أنهما هاجما منطقة جنين، دون الإعلان عن هوية الهدف المستهدف، كما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية بعد عن هوية الشهداء الخمسة.

وباستشهاد المواطنين الخمسة، يرتفع عدد الشهداء في مخيم جنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 11 شهيدا، إذ قتلت قوات الاحتلال أمس 6 مواطنين عقب قصفها منزلا داخل المخيم.

في السياق، شيعت جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وحمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا شوارع المدينة والمخيم، وصولًا إلى منازل عائلاتهم في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليهم.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء في ساحة النادي الشبابي في وسط مخيم جنين، ثم حُملت جثامين الشهداء الستة وهم: الطفل محمود النوباني (15 عاما)، وحسام قنوح (34 عاما)، وإبراهيم القنيري (23 عاما)، والأشقاء: مؤمن (28 عاما) وبهاء (33 عاما)، وأمير أبو الهيجا (27 عاما)، إلى مقبرة المخيم لمواراتهم الثرى.

وكانت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت مساء أمس الثلاثاء موقعًا بالقرب من دوار العودة في مخيم جنين بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد الشهداء الستة الذين كانوا أمام منزل عائلة أبو الهيجا، وإصابة عدد آخر وُصفت إصاباتهم بالمستقرة.