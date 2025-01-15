قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، معلومات عن ما قالت إنها تفاصيل مراحل تنفيذ اتفاق وقف الإطلاق، المتوقع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة في غزة.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي أن خرقا تحقق في المفاوضات، وأن إسرائيل تستعد لإنجاز اتفاق الصفقة قريبا، بينما نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات، مساء اليوم، مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.

وقالت القناة، إن المرحلة الأولى من الاتفاق، تنص على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول، و4 في اليوم السابع، و13 في اليوم الرابع عشر.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح 3 أسرى في اليوم الثامن والعشرين، و3 آخرين في اليوم الخامس والثلاثين، بينما يُطلق سراح الباقين في الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى، المتوقع أن تستمر 42 يوما.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح حوالي ألف أسير فلسطيني من سجونها، بينما لن يُطلق سراح أسرى وحدة النخبة التابعة لـ(حماس) خلال هذه المرحلة.

كما تنص المرحلة الأولى من الصفقة على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نيتساريم، والإبقاء على قوة صغيرة في محور فيلادلفيا بعد سحب معظم القوات المتمركزة هناك، كما سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، ابتداء من اليوم الثاني والعشرين من بدء الاتفاق.

وأوضحت القناة 12 أن الاتفاق ينص كذلك على تشكيل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية من اليوم الثالث والأربعين، وتستمر 42 يوما كذلك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة، وإن الوزراء عدلوا برامجهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما خلّف نحو 47 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف مصاب، معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين.