أبو عبيدة يعلن عن تطور جديد بشأن أسيرة إسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا تتواجد فيه إحدى الأسيرات، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، اليوم الخميس في تغريدات على حسابه على تلغرام: “بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة”.

وأضاف: “كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة”.

ولم يوضح الناطق العسكري باسم كتائب القسام مصير الأسيرة.

واستشهد أكثر من 80 فلسطينيا وأصيب العشرات في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء الغارات الجوية والقصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في القطاع.

وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ويتضمن 3 مراحل.

وذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل، إلى جانب أمور أخرى، “تبادلا للأسرى والمحتجزين وفق آلية محددة، وتبادل رفات المتوفين”.

وأضاف أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستقوم في المرحلة الأولى “بإطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا (من الأحياء ورفات الموتى)، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال”.