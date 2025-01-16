أسامة حمدان: جوهر الاتفاق يفضي إلى الانسحاب الكلي من قطاع غزة (فيديو)

قال أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، إن جوهر الاتفاق المبرم مع الاحتلال يفضي في النهاية إلى الانسحاب الكلي من قطاع غزة.

وأوضح حمدان للجزيرة مباشر “أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق سيتم التفاوض على تفاصيل المرحلة الثانية، والتي جرى الاتفاق في هذا الاتفاق علي إطارها، وتعهد الوسطاء أن يتم الاستمرار على وقف إطلاق النار خلال عملية التفاوض وإن أخذت بعض الوقت”.

وأضاف أن هذا الاتفاق هو “كما جرى التعبير عنه بشكل رسمي ووفق النص المكتوب، عملية الهدوء المستدام وصولًا لوقف لإطلاق النار، بمعنى أننا في المراحل الثلاث لن يكون هناك أي عملية عسكرية، لكن مع انتهاء هذه المراحل سنكون قد دخلنا لوقف كامل لإطلاق النار”.

وعما إذا كان الاتفاق الذي أعلن عنه أمس الأربعاء هو نفسه الذي كان قد اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار الماضي ووافقت عليه المقاومة، أكد حمدان أنه “يكاد يكون هو نفسه”.

لكن حمدان اعتبر أن تصريح بايدن بأنه نفس الاتفاق يعد بمثابة حجة عليه وعلى إدارته، وقال ” لو مارست الإدارة الأمريكية جهودًا حقيقية كما رأينا مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإن هذا الاتفاق كان سيكون قدم أبرم في ذلك الوقت”.

وتابع “الخروج الكلي لجيش الاحتلال والمعابر، هذا هو جوهر الاتفاق”، وأكد ضمان الوسطاء لتنفيذ هذا الاتفاق ومنع اختراق إسرائيل له، مشددًا في الوقت نفسه على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تلقي السلاح، وسيظل معنيًا بأن يتم تنفيذ الاتفاق كما نص عليه.

وقال حمدان “المقاومة تبرم اليوم اتفاقًا من موقع القدرة وليس من موقع التراجع، ويدرك الاسرائيليون أن جيشهم بات منهكًا رغم كل قدرته العسكرية وآلته المدعومة على مدار الساعة طوال 467 يوما”، وأكمل “رأينا ما جرى في بيت حانون وغيرها في الأيام الأخيرة وكيف كان فعل المقاومة قويًا ومؤثرًا في الكيان”.