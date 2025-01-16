سياسة|قطاع غزة

الاتحاد الأوروبي: مساعدة بقيمة 120 مليون يورو لغزة بعد وقف إطلاق النار

Palestinians react to news on a ceasefire deal with Israel, in Khan Younis in the southern Gaza Strip
مواطنون فلسطينيون بحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة (رويترز)
16/1/2025

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن مساعدة إنسانية لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن هذه المساعدة هدفها مواجهة “الوضع الكارثي” في غزة.

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وتشمل المساعدة مواد غذائية طارئة وأخرى طبية، وتجهيزات تتيح وصولًا أسهل إلى مياه الشرب، كما تم إرسال نحو 3800 طن من المساعدة الإنسانية من طريق الجو.

يأتي هذا في الوقت الذي التقت فيه المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حجة لحبيب، في بروكسل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وكتبت لحبيب على منصة إكس “ناقشنا الحاجات الهائلة في غزة والضفة الغربية وسبل تلبيتها”، موضحة أنها ستتوجه قريبا إلى الأراضي الفلسطينية.

إعلان وقف إطلاق النار

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن، الأربعاء، توصل الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، موضحًا أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل “وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق السكنية المكتظة، للتمركز على الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة”.

المصدر : الفرنسية

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