الاتحاد الأوروبي: مساعدة بقيمة 120 مليون يورو لغزة بعد وقف إطلاق النار

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن مساعدة إنسانية لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن هذه المساعدة هدفها مواجهة “الوضع الكارثي” في غزة.

وتشمل المساعدة مواد غذائية طارئة وأخرى طبية، وتجهيزات تتيح وصولًا أسهل إلى مياه الشرب، كما تم إرسال نحو 3800 طن من المساعدة الإنسانية من طريق الجو.

يأتي هذا في الوقت الذي التقت فيه المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حجة لحبيب، في بروكسل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وكتبت لحبيب على منصة إكس “ناقشنا الحاجات الهائلة في غزة والضفة الغربية وسبل تلبيتها”، موضحة أنها ستتوجه قريبا إلى الأراضي الفلسطينية.

Rencontre importante avec le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa. Je salue le cessez-le-feu à Gaza. Nous avons discuté des besoins énormes à Gaza & en Cisjordanie & des moyens d’y répondre. L’UE renforce son soutien humanitaire. Je me rendrai bientôt en Palestine. pic.twitter.com/itjd1qHKnn — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) January 16, 2025

إعلان وقف إطلاق النار

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن، الأربعاء، توصل الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، موضحًا أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل “وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق السكنية المكتظة، للتمركز على الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة”.