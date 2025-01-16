الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرحب بوقف العدوان على غزة

رحب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مثمّنًا صمود غزة ومقاومة أبطالها وتضحياتهم، داعيًا الجميع إلى المشاركة في إعادة إعمار غزة.

وطالب الاتحاد في بيان بتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لأهالي غزة الصامدين، وملاحقة جميع مرتكبي جرائم الإبادة، وتغريمهم بتعويض كل ما أفسدوه.

إعادة إعمار غزة

دعا الاتحاد جميع الدول الإسلامية وغيرها، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والإغاثية المحلية والدولية إلى “تنظيم حملات لجمع التبرعات، والزكوات والإسهام الفعال في إعادة إعمار غزة العزة، وبخاصة لإعادة بناء المستشفيات، والمدارس، والمنازل، والبنية التحتية المدمرة، وكذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة مثل توفير الغذاء، ومياه الشرب، والأدوية، والخدمات الصحية، والتعليمية”.

التوعية الإعلامية

دعا الاتحاد وسائل الإعلام إلى “بذل أقصى الجهود في تسليط الضوء على ما قام به الاحتلال الصهيوني من الجرائم ضد الإنسانية، ومعاناة المدنيين في غزة، وتحفيز المجتمع الدولي على المشاركة في جهود الإغاثة والإعمار”.

محاسبة المتورطين في الإبادة الجماعية

طالب الاتحاد المؤسسات القانونية والجنائية بالتحقيق في “الجرائم المرتكبة في غزة من قبل الكيان الصهيوني، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين، وقتل الأسرى، وتدمير المنشآت المدنية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا. يجب أن تتم ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان”.

التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي “بمواصلة دعم غزة بشكل فعال، والضغط على دول الطوق بفتح جميع الممرات، ورفع الحصار الظالم على أهل غزة منذ سنوات من قبل الكيان الصهيوني المجرم”.

ترسيخ حقيقة المؤاخاة بين الداخل والخارج

حث الاتحاد العلماء والأئمة، والمؤسسات العلمية، على “القيام بدورهم الفاعل في تعريف معاناة الشعب الفلسطيني في خطبهم ومحاضراتهم، وحث الأمة الإسلامية على تعزيز التآخي والتعاون، على غرار المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة”.