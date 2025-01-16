القائم بأعمال مرشد الإخوان: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إنجاز عظيم للشعب الفلسطيني والمقاومة (فيديو)

هنأ القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، صلاح عبد الحق، الشعب الفلسطيني والمقاومة، على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووصف عبد الحق الاتفاق، في كلمة له مساء الأربعاء، بأنه “إنجاز عظيم”، وأضاف أن “هذا اليوم هو ثمرة بلاء المقاومين في ميادين القتال، وثمرة إسناد شعب أبي صامد رغم الشدة”.

وأشاد عبد الحق بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، وبحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبكل حركات المقاومة الفلسطينية.

وأكد عبد الحق أن عملية “طوفان الأقصى” أعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة، وأوقفت قطار التطبيع مع إسرائيل، كما وصف قضية فلسطين بأنها “قضية الأمة الإسلامية جمعاء، وأعدل القضايا بموجب الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية”.

واعتبر عبد الحق، أن الأمة الإسلامية والعالم أمام استحقاق جديد، هو “إعادة إعمار غزة المدمرة، وإعادة بناء مرافقها، وإعادة بناء الإنسان الذي أنهكته الحرب لأكثر من 16 شهرا، وكذلك مواصلة الدعم القانوني والسياسي لملاحقة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”، وتعهد باستمرار دعم جماعة الإخوان للقضية الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، توصل الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.