خبراء عسكريون: المقاومة الفلسطينية انتصرت وإسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، توصل الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، الأحد 19 يناير/كانون الثاني، موضحا أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل “وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق السكنية المكتظة، للتمركز على الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة”.

تكلفة الحرب

تعليقًا على هذا الإعلان قال الخبير العسكري العميد أحمد رحال للجزيرة مباشر “نحن أمام اتفاق الضغط والضرورة إسرائيل عليها ضغط خارجي وداخلي واضح، وغزة أمام واقع كارثي، مؤكدًا أن الرابح هو الفلسطيني الذي يريد أن يعيش في وطنه ولم يتركه رغم القصف”.

شاب فلسطيني لم يملك دموعه وهو يتحدث عن شعوره بالفرحة لإعلان قرار وقف إطلاق النار في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/2mlJ4Pqdbt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2025

وأكد الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية عمر معربوني ، للجزيرة مباشر أن الحرب تحسم بنتائجها وليس بكلفتها، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت مجموعة من الأهداف منها القضاء على حماس نهائيا وتحرير الأسرى وهذا لم يتحقق.

انتصار حماس

وأضاف أن إسرائيل أُجبرت في النهاية على المفاوضات، مما يعني أنها عجزت عن تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، وتابع: حماس استطاعت الصمود أمام إسرائيل وداعميها لذلك يمكن الجزم بأن حماس هي التي انتصرت.

وقال العميد الركن بهاء جلال الباحث في الشؤون العسكرية والعلاقات الدولية للجزيرة مباشر، إن المقاومة الفلسطينية هي التي انتصرت فإسرائيل دمرت غزة وفشلت في القضاء على المقاومة الفلسطينية.

الحية: صمود شعبنا وبسالة مقاومته أجهضا أهداف الاحتلال من هذه الحرب (فيديو)https://t.co/RqE9winx4Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2025

جيش يقتل الأطفال

أكد العميد الركن حسن جوني نائب رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني أن حركة حماس ربحت بالدرجة الأولى تحرير أسراها، وربحت إعادة إحياء القضية الفلسطينية في الوجدان العالمي، وربحت إثبات قدرتها على الصمود أمام الجيش الإسرائيلي أكثر من عام.

وقال جوني للجزيرة مباشر إن إسرائيل خسرت عددا كبيرا من الأسرى الذين قتلوا بسبب همجيتها وعنادها، وإن الجيش الإسرائيلي خسر سمعته في هذه الحرب إذ صُنِّف بأنه جيش يقتل الأطفال.

أما العميد خليل الحلو الأستاذ في الجيوسياسية فقد رأى أن الطرفين لهما ربح ولهما خسارة، فحماس ربحت وقف إطلاق النار ولكنها لم تربح الانسحاب الكامل من غزة خلال مهلة محددة، وإسرائيل لم تحقق أهداف الحرب التي أعلنتها.