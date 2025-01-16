سرايا القدس بالضفة الغربية تحذر إسرائيل وتؤكد: لن يأخذ أي أحد منا سلاح المقاومة

حذرت “سرايا القدس- الضفة الغربية” الاحتلال الإسرائيلي من شن “أي عدوان” على مدن الضفة الغربية، مؤكدة أن أي خطوة “حمقاء” ستقابل برد فوري.

وقالت سرايا القدس في بيان، اليوم الخميس: “نحذر العدو الصهيوني من محاولة شن أي عدوان أو هجوم واسع على مدن الضفة أو محاولة ضم الأراضي أو تنفيذ أي من أحلام المتطرفين وقادة جيشه المهزوم”.

وأضافت: “أي خطوة حمقاء ستقابل برد فوري من دماء قادته وجنوده ومستوطنيه والعدو قد خبرنا جيدًا”.

وتتبع سرايا الضفة الغربية “سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وشددت السرايا على أنها لن تسمح “بالمطلق لأحد أيًا كان، أن يأخذ منا سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته وسيبقى سلاحنا على امتداد كتائبنا المنتشرة موجهًا نحو صدر العدو”.

وأكد البيان أن مقاتليها في أفضل حالاتهم، وأنهم “لن يسمحوا باستمرار الاستفراد بكتيبة جنين ومقاتليها الأوفياء في المخيم الذي قدم وما زال يقدم الشهداء”.

وقال بيان سرايا القدس في الضفة الغربية إن السلطة الفلسطينية تحاصر مخيم جنين وتمنع متطلبات الحياة الأساسية عن أهله، مضيفا أنه “عقاب جماعي بأسلوب لا يختلف عن أسلوب قادة العدو بحق أهلنا في غزة“.

وذكر أن أجهزة السلطة تواصل “ملاحقة المطاردين وإطلاق النار عليهم ونصب الكمائن لهم في محاولة لحرف بوصلة المقاومة عن مسارها في صدر العدو”.

وأكد البيان أن سرايا القدس بالضفة الغربية ستواصل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي “حتى آخر طلقة وآخر مقاتل، فلا تراجع ولا استسلام، إما النصر أو الشهادة”.

وتصاعدت وتيرة الاعتداءات التي تنفذها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 800 شخص وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال أكثر من 14 ألف شخص.