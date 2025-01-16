“سنكون بالمرصاد”.. سرايا القدس تسيطر على مسيرة قتالية وتقصف قوات الاحتلال (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من العمليات التي تنفذها ضد جيش الاحتلال المتوغل في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في البيانات المرفقة في فيديو جديد نشرته اليوم الخميس، إنها أطلقت قذائف هاون على امتداد محور نتساريم مع جنوب مدينة غزة، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم.

وأظهرت المشاهد لحظة تجهيز المقاتلين للعملية، وقبل الشروع فيها، وجه أحد المقاتلين رسالة إلى الاحتلال قائلًا “لتعلم أيها العدو أنه لا أمان لك على أرضنا، وسنكون لك دومًا بالمرصاد، لن نترك السلاح ولن نحيد”.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا، اليوم الخميس، تحشدات لقوات وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط الملعب المعشب وسط مخيم جباليا بقذائف هاون من عيار 60.

كما أعلنت سرايا القدس تمكن مقاتليها من الاستيلاء على طائرة مُسيّرة إسرائيلية من نوع إيفو ماكس (Evo max) مطورة، وذلك “قبل تنفيذها مهام هجومية بشمال قطاع غزة”.