شهداء وجرحى جراء تكثيف الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، منذ فجر اليوم الخميس، جراء قصف جوي ومدفعي مكثف من الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد وإصابة 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة، ونشر الدفاع المدني مشاهد توثق انتشال شهداء وجرحى من موقع القصف.

كما نشر الدفاع المدني مشاهد توثق انتشالها جثامين شهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة “علوش” استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه انتشلت 5 شهداء وأكثر من 10 مصابين من تحت أنقاض منزل لعائلة “خليفة” قصفه الاحتلال في منطقة الرمال غربي مدينة غزة.

وفي مدينة غزة أيضًا، قصف الاحتلال مدرسة الموهوبين التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان؛ مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

والتقطت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصول عدد من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال، إلى أحد المستشفيات جراء قصف الاحتلال لمربع سكني شرقي مسجد سعيد صيام بحي الشيخ رضوان.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن الاحتلال واصل نسف مبان شمالي مدينة غزة، بقصف جوي ومدفعي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر صباح الخميس آثار الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال في المنزل المستهدف.

واشتعلت النيران في خيام النازحين بعد قصفها من طائرات الاحتلال بمنطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وجاء تكثيف القصف الإسرائيلي بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 19 من يناير/كانون الثاني الجاري.