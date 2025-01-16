عبارات مؤثرة من وائل الدحدوح بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار (فيديو)

نشر وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، مقطعًا مصورًا يعبر فيه عن مشاعره “المختلطة” بالتزامن مع الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الدحدوح، في فيديو نشره عبر حسابه أمس الأربعاء “كان بودي أن أكون بينكم لأعلن خبر التوصل إلى وقف إطلاق النار، من بين خيام النزوح في قطاعنا الحبيب، لكن لا بد من الاعتراف هنا بأن المشاعر إزاء هذا الأمر مختلطة كما لم تكن من قبل”.

وأضاف “الفرح على أشده لأن القتل والتشريد والدمار سوف يتوقف على شعبنا، لكن هناك مشاعر الحزن للفقد الكبير من الأهل والمال والولد، فقدنا أكثر من 200 من الزملاء والزميلات”.

وتابع “شعبنا فقد الكثير لذلك أقول إن قلبي وفؤادي وعقلي مع كل أب وأم وطفل وشيخ تجرع مرارة الفقد ومع ذلك لا بد من احتساب كل ذلك لوجهه تعالى، وأن نتضرع إليه بأن يُتم علينا هذا الأمر وأن يعم الأمن والأمان والاستقرار”.

وائل الدحدوح بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في #غزة: أتمنى أن تكون الأيام القادمة بلسما لجروح شعبنا ودواء لأوجاعه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/QhRPMkSN5C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2025

وغادر الدحدوح قطاع غزة إثر إصابة أصيب بها خلال عمله الميداني، واستشهدت زوجته وابنه (15 عامًا) وابنته (7 أعوام) وحفيده الرضيع، بغارة إسرائيلية على جنوب غزة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم إعلان قوات الاحتلال قبل الهجوم أن المنطقة آمنة، وفي يناير/كانون الثاني 2024 فُجع الدحدوح باستشهاد ابنه حمزة جراء استهداف إسرائيل لسيارة كان يتنقل بها في غزة.

وأمس الأربعاء، شهدت غزة احتفالات واسعة مع الإعلان عن اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد المقبل.