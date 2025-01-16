كتائب شهداء الأقصى تقصف مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، عن عملية جديدة نفذتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان، اليوم الخميس، عبر تليغرام، إن مقاتليها قصفوا مقر قيادة وسيطرة تابعًا لجيش الاحتلال في موقع “أبو عريبان” بمحور نتساريم، بقذائف هاون من العيار الثقيل.

ومحور نتساريم أو مفرق الشهداء، هو ممر أنشأه جيش الاحتلال ليفصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهو منطقة زراعية شبه خالية من السكان، ويبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، ويمتد من منطقة “غلاف غزة” شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، وكان من أهم محاور المفاوضات بين المقاومة والاحتلال.

وفي وقت سابق، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لقصفها قوات الاحتلال على امتداد محور نتساريم مع جنوب مدينة غزة، وذلك بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم.

وتأتي عمليات المقاومة في اليوم التالي للإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل يبدأ سريانه من الأحد المقبل.