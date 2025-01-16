سياسة|قطاع غزة

“هترجع غزة أحلى من قبل”.. فلسطينية تلقي عبارات مؤثرة وتتعهد بإعادة بناء القطاع (فيديو)

فلسطينية تحتفل بالاتفاق على وقف إطلاق النار
فلسطينية تحتفل بالاتفاق على وقف إطلاق النار (رويترز)
16/1/2025

في أثناء فرحة الفلسطينيين في قطاع غزة مساء أمس الأربعاء بإعلان الوسطاء الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة بين المقاومة وإسرائيل، صرخت امرأة فلسطينية في دير البلح بعبارات مؤثرة.

وقالت المرأة في فيديو متداول “هنزيل الركام وهنبني وهنعمر وهترجع غزة أحلى من قبل”، وأشارت بيدها إلى الأطفال والشباب والمسنّين وقالت “لكنا هنعمرها”.

وأضافت “احنا اللي صدمنا واحنا اللي صبرنا ولا إنجازات لأي حد ولا أي دولة، نحن من أنجزنا وصبرنا”.

وأمس الأربعاء، شهدت غزة احتفالات واسعة مع الإعلان عن اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق يوم الأحد المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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