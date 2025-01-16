“هترجع غزة أحلى من قبل”.. فلسطينية تلقي عبارات مؤثرة وتتعهد بإعادة بناء القطاع (فيديو)

في أثناء فرحة الفلسطينيين في قطاع غزة مساء أمس الأربعاء بإعلان الوسطاء الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة بين المقاومة وإسرائيل، صرخت امرأة فلسطينية في دير البلح بعبارات مؤثرة.

وقالت المرأة في فيديو متداول “هنزيل الركام وهنبني وهنعمر وهترجع غزة أحلى من قبل”، وأشارت بيدها إلى الأطفال والشباب والمسنّين وقالت “لكنا هنعمرها”.

وأضافت “احنا اللي صدمنا واحنا اللي صبرنا ولا إنجازات لأي حد ولا أي دولة، نحن من أنجزنا وصبرنا”.

“هنرجع غزة أحلى من قبل”..أهالي #غزة يتعهدون بإعادة بنائها من جديد وسط احتفالات عارمة بالإعلان عن وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/d8l3PIRk4C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2025

وأمس الأربعاء، شهدت غزة احتفالات واسعة مع الإعلان عن اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق يوم الأحد المقبل.