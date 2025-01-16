هل حققت المقاومة ما أرادته من صفقة وقف إطلاق النار؟ محمد الهندي يجيب (فيديو)

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن المقاومة الفلسطينية حققت ما أرادته من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الهندي، للجزيرة مباشر، أن المقاومة كانت قد وافقت على خطوط هذا الاتفاق العريضة في مايو/أيار الماضي، لكن إسرائيل هي التي ماطلت من أجل كسب الوقت لإيقاع المزيد من الجرائم.

وأكد الهندي أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة، قائلًا “قالوا إن لدينا أهدافا وهي القضاء على المقاومة والقضاء على حكم حماس في قطاع غزة، وغير المعلن هو خطة الجنرالات لإعادة الاستيطان في الشمال، ولم يحققوا شيئًا، وعادوا مرة أخرى بعد نحو 6 أشهر ليوقعوا على نفس الاتفاق تقريبًا”.

وأردف “التفاصيل التي توقفنا حولها وحسمت في النهاية هي تفاصيل كان يمكن أن تُحسم منذ شهور طويلة، وإسرائيل في هذه الفترة لم ترتكب إلا مزيدا من الجرائم ولم تعد أسيرًا بالقوة، وما حررته بالقوة هي الجثث، الشعب الفلسطيني تكبد خسائر باهظة وثقيلة لكن إسرائيل أيضًا خسرت خسائر كبيرة”.

وأشار الهندي إلى تعنت الاحتلال في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، وقال “الاحتلال تعنت حول مسألة العمق وإعادة الانتشار على الحدود، وقدم الوسطاء حلا وسطا، حول عمق الانسحاب وعمق إعادة الانتشار وأيضا كان محور فيلادلفيا كان هناك تشدد إسرائيل حول مناطق الانسحاب منه، لكن توصلنا في النهاية لحلول وسط”.

وأعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأربعاء، توصل الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.