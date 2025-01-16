واشنطن تفرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان.. والأخير يعلق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ضمن خطوات تستهدف “شخصيات وكيانات سودانية مرتبطة بالصراع المستمر في البلاد”، وفق بيان نشر على موقع الوزارة.

وجاءت العقوبات بموجب أمر تنفيذي يعزز التدابير العقابية ضد الأطراف التي “تعرقل” السلام والاستقرار في السودان.

وشملت العقوبات أيضًا أحمد عبدالله، “بسبب صلاته بمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية”. كما تم إدراج شركة “PORTEX TRADE LIMITED” المرتبطة به على نفس القائمة، بحسب الوزارة.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة لهؤلاء الأفراد والكيانات داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع أي تعاملات مالية أو تجارية معهم من قبل أشخاص أو شركات أمريكية.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المتورطة في النزاع لتسهيل عملية تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع واحد فقط من فرض عقوبات مماثلة على منافسه في الصراع الدائر، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق، الخميس، رد البرهان على أنباء فرض عقوبات عليه، وقال خلال مخاطبته منتسبي الجيش في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد: “سامع في عقوبات ستفرض على قيادات الجيش، نحن، أي عقوبات لخدمة البلد، نرحب بيها”.

وأضاف البرهان “الناس قدمت أنفسها فداءً للبلد، ومن يريد أن يفرض عقوبات أي بفعل أي شيء فليفعل”، وأكد البرهان بأنهم خرجوا من أجل خدمة الناس ولم يخرجوا للتشفي أو لأخذ حقه، مضيفًا بأن القانون والدولة هي المسؤولة عن حماية الناس ومحاسبتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراع المندلع منذ إبريل/نيسان 2023، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح الملايين من ديارهم، فضلًا عن تعريض نصف السكان لخطر المجاعة.