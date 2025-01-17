أبرز صفقات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

نشرت هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، ورقة ترصد أبرز عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وأوضحت الورقة أن عمليات التبادل الموثقة تاريخيا بلغ 40 صفقة، وأن أول صفقة جرت بين الطرفين كانت عام 1948، واستمرت صفقات أخرى طوال سنوات الصراع وآخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وكانت آخر عمليات تبادل الأسرى ضمن اتفاق الهدنة في نوفمبر 2023، حين أُفرج عن 240 أسيرا فلسطينيا، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا وفتى.

وجاءت الورقة التي نشرتها هيئة الأسرى بالتزامن مع التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عبر الوسطاء، من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل.

أبرز عمليات التبادل

23 من يوليو/تموز 1968: أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حيث أفرجت الأخيرة عن 37 أسيرا مقابل إطلاق سراح ركاب طائرة إسرائيلية اختطفتها “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.

28 من يناير/كانون الثاني 1971: أُطلق سراح الأسير محمود بكر حجازي مقابل الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح عام 1969.

14 من مارس/آذار 1979: عملية تبادل “النورس” بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، أفرجت خلالها “الجبهة الشعبية-القيادة العامة” عن الجندي الإسرائيلي أبراهام عمرام، الذي أُسر في عملية الليطاني عام 1978، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 76 أسيرا فلسطينيا بينهم 12 أسيرة.

23 من نوفمبر 1983: عملية تبادل بين إسرائيل وحركة فتح، أفرجت تل أبيب عن 4700 أسير من “معتقل أنصار” و65 أسيرا من سجونها، مقابل إطلاق سراح 6 جنود إسرائيليين.

20 من مايو/أيار 1985: نفذت إسرائيل عملية تبادل مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“، أفرجت خلالها عن 1155 أسيرا فلسطينيا ولبنانيا مقابل 3 جنود إسرائيليين.

أكتوبر/تشرين الأول 2009: أفرجت إسرائيل عن 20 أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل حصولها على مقطع مصور حديثا مدته دقيقتان يظهر فيه الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته فصائل مقاومة فلسطينية في يونيو/حزيران 2006.

11 من أكتوبر 2011: أُنجزت صفقة تبادل كبيرة، أطلقت خلالها إسرائيل سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، مقابل إفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، في عملية سمّتها حماس “وفاء الأحرار”، وأطلقت عليها إسرائيل “إغلاق الزمن”.

نوفمبر 2023: إعلان هدنة إنسانية خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، شملت إفراج فصائل المقاومة عن 50 محتجزا إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا، بينهم 169 طفلا وفتى و71 أسيرة.