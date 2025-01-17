قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية، بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والتطورات السياسية والميدانية في غزة.

وأضاف بيان للحركة، اليوم الجمعة “أكد عراقجي ترحيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاتفاق، وأنها قد أعلنت سابقا دعمها وتأييدها لأي اتفاق تصل إليه حركة حماس”. وقال عراقجي “نبارك لكم هذا الانتصار ورضوخ الاحتلال، الذي يأتي نتيجة صمود وثبات الشعب الفلسطيني ومجاهدي حماس خلال 15 شهرا من جرائم الاحتلال”.

وأوضحت حماس أن عراقجي أكد خلال الاتصال “استمرار دعم إيران للشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه المشروعة، مقدما التحية لكل الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة خاصة في غزة ولبنان”.

صمود الشعب وجهود المقاومة

من جانبه، وجَّه خليل الحية تحية لكل فصائل المقاومة، وقال إن ما تحقق من اتفاق هو نتيجة لصمود الشعب وجهود المقاومة، مضيفا “وبفضل كل جبهات الإسناد المبارك وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية، مستذكرا عمليات الوعد الصادق1 و2”.

وأكد الحية أن معركة طوفان الأقصى “نذير واضح، وبداية لزوال الاحتلال الصهيوني”.

وأشار الحية إلى “الشهداء العظام الذين ارتقوا في المعركة”، وقال إن على رأسهم القائدين رئيسَي المكتب السياسي لحركة حماس الشهيدين إسماعيل هنية ويحيى السنوار، إضافة إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ويتضمن 3 مراحل.