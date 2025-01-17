الأزهر يعلن تجهيز مستشفياته كلها لاستقبال جرحى غزة وتكثيف قوافله الإغاثية

أكد الأزهر الشريف وضع المستشفيات في مصر على أهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى من قطاع غزة فور بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المقرر بعد غد الأحد.

وقال الأزهر في بيان، مساء الخميس “يؤكد الأزهر تأهيل كل مستشفياته ووضعها على أُهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى، وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة”.

ومن خلال بيت الزكاة والصدقات وفي إطار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، قال الأزهر إنه سيكثّف قوافله الإغاثية، معتبرًا أن هذا “أقل ما يمكن أن يقدمه الأزهر لهذا الشعب المكلوم”.

ودعا الأزهر مَن وصفهم “شرفاء العالم” لاستنفار جهود الإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني، عبر سرعة تسيير قوافل الإغاثة الطبية والمساعدات الإنسانية، واتخاذ الإجراءات كافة لسرعة إنقاذ الجرحى والمصابين.

وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ويتضمن 3 مراحل.

وذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل، إلى جانب أمور أخرى، “تبادلًا للأسرى والمحتجزين وفق آلية محددة، وتبادل رفات المتوفين”، موضحًا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستقوم في المرحلة الأولى “بإطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا (من الأحياء ورفات الموتى)، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال”.