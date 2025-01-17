الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف إسرائيلية في تل أبيب وإيلات وعسقلان وحاملة طائرات أمريكية (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مهاجمة أهداف إسرائيلية في مدن تل أبيب وإيلات وعسقلان، واستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ ومسيَّرات.

وفي بيان اليوم الجمعة، قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، خلال حشد جماهيري في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، إن القوات المسلحة (تابعة للجماعة) نفذت 3 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.

وأضاف “العملية الأولى استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، بـ4 صواريخ مجنحة، وحققت أهدافها”، وفق قوله.

وتابع “العملية الثانية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيَّرة، فيما استهدفت الثالثة أهدافا في منطقة يافا (تل أبيب الكبرى/وسط) بـ3 مسيَّرات”.

وأوضح سريع أن “العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية نفذتها القوات البحرية، واستهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان، بعدد من الطائرات المسيَّرة، للمرة السابعة منذ قدومها إلى البحر الأحمر (منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي)”.

وأكد سريع في بيانه أن “قوات الجماعة جاهزة لأي تطورات أو تصعيد أمريكي إسرائيلي على اليمن، وتراقب تطورات الوضع في غزة”.

وشدَّد على أنها (الجماعة) “ستتخذ الخيارات التصعيدية المناسبة حال نكث العدو بالاتفاق أو صعد من عملياته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة“.

وفجر الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت 5 غارات جوية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي اليمن، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الهجمات.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يهاجم الحوثيون سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيَّرة كما يهاجون أهدافا في إسرائيل، وذلك في إطار التضامن مع قطاع غزة.