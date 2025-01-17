الرئاسة الفلسطينية تكشف عن موقفها من إدارة غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن حكومتها أتمت الاستعدادات كافة لتولّي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تولّي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان لها اليوم الجمعة، طالبت الرئاسة الفلسطينية بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن طواقمها الإدارية والأمنية “لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتسلُّم المعابر، وإعادة الإعمار”.

وشددت الرئاسة على رفضها اقتطاع أي جزء من قطاع غزة، ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه.

كما ناشدت الرئاسة المجتمع الدولي ودول الجوار والدول المانحة تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين.

وثمنت الرئاسة “الجهود التي بذلها الإخوة في قطر ومصر طيلة الفترة الماضية، لتحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها السعودية والأردن، وكذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا”.