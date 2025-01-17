هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في المحادثات بين نتنياهو وسموتريتش بشأن صفقة التبادل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن تحقيق ما وصفته “بتقدم كبير” في المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إذ تمت الموافقة على مطالب رئيس حزب “الصهيونية الدينية” المتعلقة بتجديد القتال في غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى بدء اجتماع الحكومة المصغرة “الكابينت” اليوم الجمعة، لإقرار صفقة التبادل، وقالت “قبيل ذلك تم تحقيق تقدم كبير” في محادثات نتنياهو وسموتريتش.

“تحقيق تقدم”

وبدأ اجتماع “الكابينت” قبل ظهر اليوم الجمعة، بينما لن تُعقد جلسة الحكومة قبل نهاية السبت، حيث تم تحديد موعدها مساء السبت، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقالت “حققت المحادثات الليلية بين نتنياهو وسموتريتش نتائج ملموسة، حيث تمت الموافقة على معظم مطالب رئيس حزب الصهيونية الدينية، وينتظر سموتريتش الآن مناقشة الكابينت هذه المطالب لتأكيدها واعتمادها كجزء من قرارات الحكومة”.

مطالب سموتريتش

ومن بين المطالب التي تم قبولها، عودة الجيش للقتال والسيطرة على المساعدات الإنسانية، وأكد سموتريتش خلال المحادثات “بدون عودة كاملة للحرب، سنستقيل”، بحسب ما ذكرت.

وقالت هيئة البث، إن بن غفير حضر جلسة الحكومة وأكد مجددًا معارضته للصفقة، مشددًا على أن حزبه سيقدم استقالته يوم الأحد إذا تمت الموافقة على الصفقة.

وأضافت “رغم المطالبات بالإسراع في عقد جلسة الحكومة، إلا أنها لم تُقدَّم إلى يوم السبت”، وأوضحت “أن التأخير يعود لأسباب قانونية، حيث لا يمكن لقاضي الطوارئ في المحكمة العليا التعامل مع الاستئنافات المقدمة ضد الصفقة في يوم السبت”.

مطالب بعقد جلسة طارئة

وطالبت عائلات الأسرى، الحكومة بعقد جلسة طارئة اليوم، قائلة “تم إبلاغنا رسميًا عند الساعة الثالثة صباحًا بتحقيق اتفاق للمرحلة الأولى من صفقة الإفراج، لماذا لم تُعقد جلسة الحكومة في الساعة 3:01، وقالوا إن كل دقيقة يبقى فيها الأسرى تشكّل خطرًا على حياتهم، وأضافوا “لا يمكنهم تحمل المزيد من الانتظار”.