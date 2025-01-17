اللحظات الأولى لانفجار سيارة مفخخة في منبج بريف حلب الشرقي (فيديو)

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، في مدينة منبج بريف حلب الشرقي في سوريا، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل اللحظات الأولى لانفجار السيارة حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف جراء الانفجار.

وأفاد الدفاع المدني السوري بانفجار سيارة مفخخة في شارع الرابطة بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي مساء الجمعة.

انفجار سيارة مفخخة في شارع الرابطة في مدينة #منبج بريف #حلب الشرقي مساء اليوم الجمعة 17 كانون الثاني 2025، استجابت فرق الدفاع المدني السوري، ولم تتلقَ الفرق بلاغات عن إصابات مباشرة بسبب الانفجار، فيما أسعف السكان سيدة تعرض لانهيار عصبي، فرقنا أزالت آثار الانفجار وفتحت الطريق أمام… — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 17, 2025

وأوضح في بيان “استجابت فرق الدفاع المدني السوري، ولم تتلق الفرق بلاغات عن إصابات مباشرة بسبب الانفجار، في حين أسعف السكان امرأة تعرضت لانهيار عصبي”.

وأضاف البيان “فِرَقنا أزالت آثار الانفجار، وفتحت الطريق أمام حركة المدنيين”.

وهذه هي السيارة الثالثة التي تنفجر في المدينة بعد سيطرة قوات “الجيش الوطني السوري” على المدينة بداية الشهر الجاري بعد معارك مع “قوات سوريا الديمقراطية”.

وفي 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، انفجرت سيارة مفخخة أمام الجامع الكبير وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأدى الانفجار إلى احتراق محال تجارية وخسائر مادية، من دون تسجيل إصابات.