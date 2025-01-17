بالأهازيج والمديح النبوي.. نازحون في شمال غزة يحتفلون بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

بالأهازيج والمديح النبوي، استقبل سكان مخيم للنازحين في غزة الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار في القطاع بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر.

واجتمع فلسطينيون، من مختلف الأعمار، داخل المخيم الذي يقع في دير البلح شمالي القطاع، مرددين للهتافات والمديح النبوي، معبرين عن فرحتهم البالغة بقرب انتهاء الحرب.

وقال أحد المشاركين في الاحتفال للجزيرة مباشر “لم نستطع النوم منذ الإعلان عن الاتفاق على وقف إطلاق النار، وقررنا الاحتفال، ومنذ الصباح الباكر بدأنا الاحتفال بالمديح النبوي والأناشيد الفلسطينية”.

وأضاف متسائلًا “هذا الشعب يستاهل أن يعيش في أمان مثل باقي دول العالم، ما ذنب الأطفال الذين حرموا من الطعام والشراب والجوع وعاشوا أيام بدون طحين ولا خبز؟”.

وعبّر النازح عن سعادته قائلًا “فور الإعلان عن وقف إطلاق النار الأسعار انخفضت واستطاع الأطفال أكل الفواكه، اليوم عندنا عيد”.

وقف إطلاق النار في غزة

وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ويتضمن 3 مراحل.

وذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل، إلى جانب أمور أخرى، “تبادلًا للأسرى والمحتجزين وفق آلية محددة، وتبادل رفات المتوفين”، موضحًا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستقوم في المرحلة الأولى “بإطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا (من الأحياء ورفات الموتى)، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال”.