بايدن يكشف تفاصيل محادثة مع نتنياهو بعد 8 أيام من بدء الحرب على غزة

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل محادثة جرت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تدمير قوات الاحتلال للمجمعات السكنية في غزة وقتل مئات المدنيين الفلسطينيين.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة (MSNBC) الأمريكية، بُثت الجمعة، إنه خلال زيارته لإسرائيل بعد ثمانية أيام من عملية “طوفان الأقصى“، وعد بتقديم المساعدة، لكنه حذر نتنياهو قائلًا “لا يمكنك أن تقصف هذه المجمعات عشوائيًّا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن نتنياهو رد عليه بالإشارة إلى ممارسات الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، قائلًا “أنتم فعلتم ذلك. لقد قصفتم برلين عشوائيًّا. ألقيتم قنبلة نووية. قتلتم الآلاف من الأبرياء لأنكم اضطررتم إلى ذلك من أجل الفوز بالحرب”.

وأوضح بايدن أنه رد على نتنياهو بالقول “لهذا السبب قمنا بتأسيس الأمم المتحدة. اتفاقيات جديدة تحدد كيفية التعامل مع المدنيين والجانب العسكري”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن نتنياهو كان ينتقده بسبب موقفه الرافض لقصف المناطق المدنية عشوائيًّا، مشددًا على أنه “حتى إذا كان الأشرار هناك، لا يمكنك التضحية بـ200 أو 1000 أو 1200 أو 1500 شخص بريء من أجل القضاء على شخص شرير واحد”.

ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل بشكل غير مسبوق سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا خلال حربها على قطاع غزة، وزودتها بالقنابل والصواريخ طوال 15 شهرًا.

وبالدعم الأمريكي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانًا على غزة، خلَّف أكثر من 157 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.