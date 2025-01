تقرير: إسرائيل تقفز إلى المرتبة الثانية عالميا بشأن اعتقال الصحفيين

كشف تقرير لجنة حماية الصحفيين، عن ارتفاع كبير في أعداد الصحفيين المعتقلين حول العالم خلال عام 2024، حيث تم تسجيل أكثر من 100 حالة اعتقال جديدة.

ورغم أن العدد الإجمالي جاء أقل بقليل من الرقم القياسي لعام 2022، الذي شهد اعتقال ما لا يقل عن 370 صحفيًا، إلا أن إسرائيل، سجلت أرقامًا غير مسبوقة في استهداف الصحفيين، لتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين.

وأضافت اللجنة أن هذا الاستهداف “يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول غزة، ومنع شبكة الجزيرة من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة”.

وأشار التقرير إلى تحوّل إسرائيل إلى واحدة من أكبر الدول قمعًا للصحفيين في عام 2024، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميًا في عدد الصحفيين المعتقلين، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء الحرب على غزة عام 2023.

وأفادت المنظمة غير الحكومية بأن إسرائيل التي تعتقل حاليا 43 صحفيا جميعهم من الفلسطينيين، تجاوزت عددًا من الدول في هذا التصنيف أبرزها بورما (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30).

🚨CPJ’s 2024 prison census found China, Israel, and Myanmar are the world’s three top offenders in another record-setting year for journalists jailed because of their work. The primary drivers of journalist imprisonment in 2024 were ongoing authoritarian repression, war, and… pic.twitter.com/8QuTsZKtgF

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) January 16, 2025