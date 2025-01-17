حاخام أمريكي: اتفاق غزة لن يعيد الأرواح التي فقدت لكنه بداية لانتصار كامل للفلسطينيين (شاهد)

قال الحاخام الأمريكي يسرائيل ديفيد وايس المتحدث باسم حركة “ناطوري كارتا” الرافضة لإقامة دولة إسرائيل، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يعيد الأرواح التي فقدت، ومع ذلك يجب أن يكون تطبيقه فوريًا.

وأضاف للجزيرة مباشر خلال مشاركته في مظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن للمطالبة بإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار “بكينا وتألمنا بشدة بسبب آلاف الأشخاص الذين قُتلوا على يد الاحتلال الصهيوني”.

“إزالة كاملة للاحتلال”

وتابع “كل يوم كنا ندعو ونطالب قادة العالم بوقف القتل، والآن يجب أن يكون وقف إطلاق النار فوريًا ونحن نخشى بشدة ألا يكون هناك وقف إطلاق نار كامل”.

واستطرد وايس “وقف إطلاق النار لن يكون النهاية، يجب أن يكون هناك إزالة كاملة للاحتلال من أجل تحرير فلسطين، كما نعلم، نحن اليهود، نصلي إلى الله، ونعلم أن اليهودية تتطلب إزالة كاملة للاحتلال الصهيوني”.

وأكد “وقف إطلاق النار ليس كافيًا. إعادة بناء غزة ليس كافيًا. وإنما يجب إزالة الشيطانية المتمثلة في إقامة الدولة الصهيونية في إسرائيل”.

“بداية الحرية الكاملة”

وقال الحاخام الأمريكي “نأمل أن يكون وقف إطلاق النار، الذي يبدأ يوم الأحد، مجرد البداية لانتصار وحرية كاملة للشعب الفلسطيني حتى نتمكن من العيش معًا مرة أخرى في وئام وسلام”.

و”ناطوري كارتا” هي حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر أن قيام دولة لليهود “لا يكون بسلب شعب آخر أرضه، ولا يكون إلا بإذن من الرب، وذلك بعد أن يرجع اليهود إلى تطبيق شريعتهم التي عاقبهم الرب لمخالفتها، وشتتهم في الأمصار وبين شعوب الأرض بسبب تضييعها”.