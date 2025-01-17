فقد والدته خلال الأسر وحُرم من وداعها.. المقدسي ماهر مطير يزور قبر أبويه فور الإفراج عنه (شاهد)

زار الأسير المحرر ماهر مطير قبر والديه في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، مباشرة بعدما أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنه مساء الخميس.

وأظهرت لقطات متداولة، حضور مطير أمام القبر رفقة عدد كبير من الأهالي والأصدقاء بقلنديا، في لحظات مؤثرة.

وأفرج الاحتلال عن الأسير مطير من سجن نفحة الصحراوي بعد اعتقال دام 23 عامًا، حيث اعتقل مطير في يوليو/تموز 2001 وصدر ضده حكم بالسجن 23 عامًا ونصف عام متهمًا مطير بأنه ناشط في كتائب شهداء الأقصى، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وتوفيت والدة ماهر بينما كان يقضي فترة سجنه وحرم من وداعها، وهو أب لثلاثة أبناء.

وبالتزامن مع الإفراج عن عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، يقوم جيش الاحتلال باعتقال العشرات من الضفة الغربية بشكل شبه يومي، حيث اعتقل على مدار اليومين الماضيين فقط نحو 33 فلسطينيًا من مدن مختلفة في الضفة.