حكومة نتنياهو تجتمع لإقرار وقف إطلاق النار في غزة واستعدادات لاستقبال الأسرى

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء سيجتمع للموافقة النهائية على الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وفي المقابل، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة، حيث أعلنت السلطات الفلسطينية استشهاد 86 شخصًا على الأقل، في اليوم التالي لإعلان الهدنة.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على الاتفاق أمس الخميس، لكن بسبب الانقسامات داخل الحكومة، تم تأجيل الاجتماعات، وألقت إسرائيل باللوم على (حماس) في التأخير، ومع ذلك أعلن مكتب نتنياهو صباح اليوم الجمعة أن الموافقة أصبحت وشيكة.

ديوان رئيس الوزراء يعلن ان الكابينيت سيجتمع اليوم ومن ثم تجتمع الحكومة بعد ذلك من اجل المصادقة على اتفاق صفقة التبادل وتم اطلاع عائلات المختطفين بذلكhttps://t.co/ag70ngCCmL pic.twitter.com/L88d3F9LjT — مكان الأخبار (@News_Makan) January 17, 2025

استعدادات لاستقبال الأسرى

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “ديوان رئيس الوزراء يعلن أن المجلس الحكومي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيجتمع اليوم، ومن ثم تجتمع الحكومة بعد ذلك من أجل المصادقة على اتفاق صفقة التبادل”.

وأضافت “تم إبلاغ عائلات المختطفين بالتطورات، وصدرت تعليمات لمكتب تنسيق شؤون الأسرى والمفقودين بالاستعداد لاستقبال المختطفين المحررين فور عودتهم إلى إسرائيل”.

وأشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات غادر الدوحة عائدًا إلى البلاد بعد التوصل إلى الاتفاق، موضّحة أن الصفقة تمت بوساطة من قطر والولايات المتحدة، وشهدت خلافات حول الأسماء المشمولة قبل أن يتم الاتفاق عليها.

مطالبات بالإسراع في تنفيذ الاتفاق

وأكد بيان صادر عن مجموعة تمثّل عائلات الأسرى في غزة، المقرر إطلاق سراح 33 منهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، ضرورة الإسراع في تنفيذ الصفقة، وأعربت عن استيائها من أي تأخير.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية “تم إبلاغ أهالي المختطفين رسميًا بقائمة الـ33 المتوقع إطلاق سراحهم”.

משפחות החטופים עודכנו באופן רשמי על רשימת 33 החטופים הצפויים להשתחררhttps://t.co/3cmSs1mHvr | @michalpeylan pic.twitter.com/K9qqGiEIgL — החדשות – N12 (@N12News) January 17, 2025

ومن المتوقع أن تبدأ الإجراءات التنفيذية فور المصادقة الرسمية على الاتفاق، وسط ترقب داخلي ودولي لتنفيذ بنود الصفقة.

ومن جانبه، أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تعتقد أن الاتفاق يسير في مساره الصحيح، مشيرًا إلى إمكانية بدء وقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بنود الاتفاق وإطلاق سراح الأسرى

ويتضمن الاتفاق وقفًا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع وانسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال من غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح عشرات الأسرى المحتجزين لدى (حماس) مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويأتي هذا فيما خرج بعض الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجًا على وقف إطلاق النار، حيث حملوا توابيت فارغة وأغلقوا الطرق واشتبكوا مع الشرطة، تعبيرًا عن رفضهم للاتفاق، ووثّق مقطع “فيديو” اعتقال بعضهم.

بايدن: على نتنياهو استيعاب مخاوف الفلسطينيين

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، نتنياهو، إلى إيجاد حل يأخذ في الاعتبار “المخاوف المشروعة” للفلسطينيين، محذرًا من أن إسرائيل لن تستطيع البقاء على المدى الطويل دون معالجة القضية الفلسطينية.

وقال بايدن الذي يسلّم السلطة للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين، في مقابلة على شبكة (إم إس إن بي سي) “فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على إعالة نفسها على المدى الطويل دون استيعاب القضية الفلسطينية، لن يحدث ذلك”.

وأضاف “كنت أذكر صديقي، وهو صديق على الرغم من أننا لم نتفق كثيرا مؤخرًا، بيبي نتنياهو، بأنه يتعين عليه إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة لمجموعة كبيرة من الناس تسمى الفلسطينيين، الذين ليس لديهم مكان للعيش بشكل مستقل”.

وواجه بايدن انتقادات من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دعمه العسكري والدبلوماسي لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف، وأدى إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.