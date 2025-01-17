حماس تعلن حل العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الجمعة، أنه تم حل العقبات التي ظهرت فيما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال زاهر جبارين رئيس مكتب الشهداء والأسرى بالحركة، في بيان نشرته (حماس) عبر قناتها على تليغرام “بمساع كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكد البيان أن حركة حماس سعت إلى “صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا”.

وأشار إلى أن “قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ستُنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

وختم “نجدد التحية لشعبنا في قطاع غزة وصموده الذي كان له الفضل الأول بعد الله في إتمام هذه الصفقة. رحم الله شهداء شعبنا، نسأل الله أن يشافي الجرحى، وأن يمن على شعبنا بالحرية والتحرير”.

تطورات الصفقة

وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه بعد مصادقة المجلس المصغر (الكابينيت) والحكومة ودخول الصفقة حيز التنفيذ، سيبدأ إطلاق سراح الأسرى في غزة ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه “تم إبلاغ أهالي المختطفين رسميًا بقائمة الـ33 المتوقع إطلاق سراحهم”، ونقلت عن مصادر أن الإفراج عن أوائل الأسرى الإسرائيليين في غزة سيبدأ الساعة الرابعة عصر الأحد.

أكثر من 100 شهيد من إعلان اتفاق غزة

يأتي ذلك في حين ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 100 جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مساء الأربعاء، لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 15 شهرًا على القطاع الفلسطيني المحاصَر.

وفي بيان منفصل اليوم، قالت حماس إن “مواصلة العدو ارتكاب المجازر المروعة في غزة، وتَعمُّده تكثيفها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد نهجه الإرهابي وتعطشه لسفك الدماء”.

وأضافت أن “الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب هذه المجازر في سعيه لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، ما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة الفاشية لوقف هذه المجازر”.